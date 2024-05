Com a permanência de Ruben Amorim praticamente confirmada pelo próprio na festa do título, no Marquês, o Sporting trabalha há semanas com um planeamento muito bem definido para reforçar o plantel para a próxima época. O Maisfutebol sabe que pelo menos três alvos estão muito bem identificados no mercado. Já existem, inclusivamente, algumas movimentações nos bastidores.

Em reta final de contrato, Adán vai mesmo sair e será então substituído por um guarda-redes experiente, numa concorrência direta a Franco Israel. Os leões ainda guardam o nome do novo guardião em sigilo, mas o nosso jornal sabe que a negociação em questão está muito bem encaminhada.

À espera de ofertas por Gonçalo Inácio e/ou Diomande, que interessam ao futebol inglês, o emblema de Alvalade está pronto para avançar pelo central belga Zeno Debast, do Anderlecht. O jovem defesa de 20 anos está avaliado entre 15 e 18 milhões de euros.

No ataque, o goleador grego Fotis Ioannidis, do Panathinaikos, é a primeira opção para suprir a saída de Paulinho ou Gyokeres - o primeiro deles é aquele que tem a transferência mais provável, uma vez que a cláusula de rescisão do segundo está fixada em 100 milhões de euros.

A busca por outros reforços vai depender de eventuais saídas. Há pelo menos dois jogadores que estão autorizados a procurar uma nova solução para o futuro imediato: Ricardo Esgaio, em definitivo, e Koba Koindredi, por empréstimo.

Dos atletas que estão emprestados este momento pelo Sporting, somente um, em princípio, tem o regresso garantido: Mateus Fernandes, que fez 34 jogos no Estoril, com um golo e três assistências.