Hidemasa Morita não esqueceu Manuel Ugarte durante a festa do título do Sporting.



O internacional nipónico ligou ao internacional uruguaio, que está no PSG depois de duas temporadas em Alvalade. A ligação feita entre ambos foi partilhada por Morita nas redes sociais.





Morita FaceTiming Manuel Ugarte 🥺💚 pic.twitter.com/ahUyzcs13p — All Things Alvalade (@ATAlvalade) May 5, 2024