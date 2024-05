Com a final da Taça decidida e o título de campeão nacional atribuído, ficou definido o jogo que vai abrir a época 2024/25: um Clássico entre Sporting e FC Porto.



Leões e dragões vão disputar a Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro jogo da próxima temporada e que vale um troféu, independentemente do que aconteça no Jamor no fim de maio. Isto porque o Sporting já é campeão nacional e está na final da Taça de Portugal assim como o FC Porto.