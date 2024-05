Os jogadores do Sporting já estão no autocarro e preparam-se para sair para o Marquês de Pombal, onde estão milhares de adeptos à espera da equipa para celebrar o campeonato nacional.



No entanto, os futebolistas dos leões já deram início nos festejos com St. Juste bem animado. Foi o próprio jogador neerlandês que partilhou a festa verde e branca nas redes sociais com a descrição «Lisboa é verde».



Veja: