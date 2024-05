Mesmo à distância de milhares de quilómetros, Cristiano Ronaldo não esquece o Sporting. Em direto da Arábia Saudita, onde neste momento já passa da 1.30 horas da manhã, o astro português fez questão de congratular o novo campeão nacional.

Através das redes sociais, Ronaldo partilhou a imagem gráfica do Sporting, para celebrar o título, e escreveu: «Parabéns, campeões». Refira-se que Ronaldo prepara em Riade o jogo do Al Nassr agendado para terça-feira.



Além de futebolista do Al Nassr, outros ex-jogadores leoninos como Matheus Nunes, Nani, Palhinha, Sá Pinto, entre outros, felicitaram o clube pela conquista do título.