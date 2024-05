O Sporting é o campeão nacional da época 2023/24 e na noite deste domingo, após o título confirmado com a derrota do Benfica em Famalicão, o clube verde e branco divulgou um vídeo com um resumo da época que levou ao título, com imagens dos jogos, dos adeptos e também algumas palavras marcantes do treinador Ruben Amorim e do defesa Luís Neto no balneário.

Da pré-época até ao jogo de sábado ante o Portimonense, o Sporting compilou momentos de festa, golos, festejos de adeptos, preparação no balneário, euforia dos adeptos nas chegadas da equipa a Alvalade após as recentes vitórias fora de casa e outros momentos ao longo de cerca de três minutos e meio.

Eis as frases proferidas por Amorim e reveladas pelo Sporting:

- «Sempre disse, desde o primeiro dia, eu não vou ser mais um aqui, nós não vamos ser mais um aqui.»

- «Fogo nos olhos não tem a ver com um gajo ir para ali stressado. Tem a ver com entrar em campo e dizer assim: hoje não há hipótese, hoje eu ganho o jogo.»

- «Quando vocês acharem que é 100 por cento que eu estou a dar, metam mais dez por cento. E isso é o que nos vai levar ao campeonato.»

E também a frase de Luís Neto no balneário, num dos últimos jogos:

- «E agora é para a reta final, temos o dever de dar tudo malta, tudo.»