Minutos após a conquista do título de campeão nacional, Sebástian Coates falou aos jornalistas e levantou um pouco o véu sobre o estado de espírito do plantel do Sporting.



«Estamos felizes. Vimos o jogo [Benfica] todos juntos e foi um momento muito feliz para todos. Fizemos um jantar à espera que isto pudesse acontecer», começou por dizer antes de os colegas invadirem a zona de entrevistas rápidas e escutaram-se gritos de «campeão».



Pouco depois de a festa serenar, o capitão leonino sublinhou que o título «não tem discussão». «O título foi mérito nosso. Não há discussão de que fomos a melhor equipa do campeonato e demonstrámos isso», defendeu.



«Dedico este título a toda a equipa, à nossa família e aos nossos adeptos que nos apoiaram sempre durante todo o ano», acrescentou.