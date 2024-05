Iván Jaime, Toni Martínez, Jorge Sánchez e André Franco foram há um mês postos a treinar à parte por Sérgio Conceição e o tema já motivou a atenção de André Villas-Boas.

O presidente eleito do FC Porto falou em público com Franco e Toni Martínez no passado sábado, no funeral do pai de Stephen Eustáquio, e ao longo desta semana houve notícias de que o quarteto iria ser reintegrado.

Perante este cenário, Sérgio Conceição reagiu chutando o tema para depois da tomada de posse de Villas-Boas como presidente da SAD, o que acontecerá a 28 de maio.

«Quatro afastados? Remeto essa situação para a reunião com o presidente Villas-Boas. Vai estar tudo em cima da mesa. São jogadores que têm contrato com o FC Porto», expressou de forma lacónica o técnico do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Sp. Braga, que decorreu ao início da tarde no centro de estágios do Olival.