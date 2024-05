O FC Porto tem este sábado frente ao Sp. Braga uma espécie de final para definir o 3.º lugar, na derradeira jornada da Liga.

O duelo na Pedreira marca também o reencontro de Sérgio Conceição com Rui Duarte, técnico dos minhotos, que foi seu jogador nos tempos do Olhanense.

Sobre o jogo, embora o empate seja suficiente, o treinador portista tem apenas um objetivo: ganhar.

«Final? No FC Porto jogamos sempre finais, os jogos sempre para ganhar. Neste caso, não é uma final, porque o empate serve ao FC Porto e as finais não podem ficar empatadas, mas é o jogo que decide 3.º lugar e nós temos consciência disso», afirmou o técnico portista, que de seguida falou sobre Rui Duarte.

«Ele era o nosso capitão. Era muito inteligente, com perceção do que é o jogo, tinha essa boa leitura. Hoje são necessárias outras coisas, mas ele tinha lá a base. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo, excetuando amanhã.»

O FC Porto não vence em Braga desde 2018/19 e Conceição recordou algumas incidências dos anos mais recentes para justificar resultados menos positivos. «Se vamos ver jogo a jogo houve sempre incidências que levaram a que a vitória não acontecesse. Estou a lembrar-me de um jogador que chutou à baliza e foi expulso, estávamos a ganhar 2-0 e acabámos por empatar. Os jogos têm todos a sua história. Em Braga tem sido assim. No campeonato onde temos o recorde de 91 pontos, também foi o único jogo que perdemos. Os jogos são todos diferentes, têm a sua história. Mas eu baseio-me no trabalho e não nas estatísticas. Temos de olhar exclusivamente para o que temos para amanhã.»

O FC Porto defronta o Sp. Braga este sábado, a partir das 20h30, num jogo decisivo para decidir o 3.º lugar na Liga. O Maisfutebol estará na Pedreira a acompanhar esta partida AO MINUTO.