Sérgio Conceição reagiu às palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que num jantar com o plantel campeão nacional disse que quer «rebentar» o adversário na final da Taça de Portugal, ou seja, o FC Porto.

«Teoricamente, somos sempre rebentados por toda a gente», começou por dizer o técnico portista, antes de derivar a sua resposta para as imagens de Francisco Conceição e Diogo Costa a darem pontapés na porta no estádio do Estoril, após a derrota do FC Porto: «Rebentaram agora umas imagens incríveis, após um mês e tal de um jogo no Estoril, onde houve comportamento reprovável e antidesportivo de dois atletas meus, mas não se fala nas outras coisas, na causa, se calhar algumas injustiças, algumas provocações.»

«Vir cá para fora estas imagens, neste momento… Só para dar o exemplo daquilo que é o rebentar. Estamos habituados a que nos queiram rebentar. Depois, em termos práticos é outra situação e teremos tempo para falar desses rebentamentos», concluiu o técnico do FC Porto.