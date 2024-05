Na antevisão ao jogo deste sábado com o Sp. Braga, Sérgio Conceição foi questionado sobre os alegados interesses do Marselha e também do Barcelona.

«Acho que a nenhum adepto, sócio ou simpatizante do FC Porto lhe interessa o que vem na imprensa. Interessa é ganhar ao Sp. Braga», fintou, remetendo respostas sobre o futuro para o dia seguinte à final da Taça de Portugal.

«A partir de dia 27 sentar-me-ei com o nosso presidente André Villas-Boas para decidir o que iremos fazer e conversar sobre variadíssimas coisas que são importantes para o futuro do FC Porto», apontou.

A seguir, Conceição foi questionado a respeito de uma eventual presença de Deco na cidade do FC Porto para conversar com ele, informação veiculada por meios de comunicação espanhóis. O técnico dos dragões manifestou-se surpreendido. «Estive a trabalhar, não vi. Está a dar-me uma novidade. Deco em Portugal para falar comigo? Vocês estão mesmo desejosos de que eu vá daqui para fora [risos].»

E insistiu. «Dia 26 é a Taça e dia 27 vamos resolver todas as situações que temos para resolver da mesma forma que nos outros anos, independentemente de ter ou não contrato. (...) Vamos definir tudo o que vai acontecer no FC Porto, como fazemos todos os anos», rematou.