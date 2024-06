Da Turquia chega uma notícia insólita. O Fenerbahçe nomeou recentemente o mundialmente famoso José Mourinho como treinador e pode estar perto de anunciar uma nova 'bomba', com contornos ligeiramente diferentes.

A próxima transferência do Fenerbahçe será de Hollywood, avança o jornal Fanatik. A direção do Fenerbahçe arregaça agora as mangas para uma jogada completamente diferente.

Ana de Armas, cubana de 36 anos, é uma das atrizes mais populares de Hollywood e terá assinado um acordo que incluía três vídeos promocionais do clube. O Fenerbahçe ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema.

Ana de Armas protagonizou filmes icónicos como James Bond e Blade Runner, tendo também encarnado o papel de Marylin Monroe no cinema no filme Blonde, no ano passado.