Roberto Martínez deu uma entrevista a Rio Ferdinand no podcast 'Five', em que falou sobre vários aspetos da Seleção Nacional portuguesa. O selecionador admitiu que Bernardo Silva tem futuro como treinador e abordou o comportamento de Cristiano Ronaldo.

Além disso, foi questionado sobre a nova geração da Seleção. E até 'sugeriu' António Silva à lenda do Manchester United. «Ele é um pouco mais velho do que João Neves, tem 20 anos. É um defesa-central moderno. Irias gostar dele, irias amá-lo. Confortável com a bola, vai ao choque com jogadores grandes, em espaços grandes. Já jogou Liga dos Campeões, com 19 anos. Do outro lado temos o Gonçalo Inácio, defesa esquerdino, de idade semelhante. Estão a aprender com o Rúben Dias, Danilo Pereira ou Pepe», disse.

Terminou a destacar a importância do jogador mais velho plantel: «Pepe é um exemplo. Quando estas com alguém como o Pepe... Lembro-me do primeiro treino que fez. Quis fazer trabalho extra. É o tipo de fome e atitude que se quer. É o mais velho a jogar na Champions, o mais velho a marcar. Este tipo de jogadores são necessários no balneário», referiu Roberto Martínez.