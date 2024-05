Continua quente o ambiente em torno do FC Porto, no meio da incerteza sobre o futuro e a possível sucessão no comando técnico dos azuis e brancos. Numa noite de sexta-feira marcada pelo esclarecimento do adjunto de Sérgio Conceição, Vítor Bruno, sobre a decisão de seguir um caminho como treinador principal, a mulher do atual treinador do FC Porto, Liliana, recorreu às redes sociais para sair em defesa do companheiro e técnico dos azuis e brancos. E o mesmo foi feito, entretanto, por dois dos seus cinco filhos: Rodrigo Conceição, atual jogador do Zurique, e Moisés Conceição, do Leixões.

«Sempre contigo, ontem, hoje e sempre. Sempre fiel aos teus princípios, leal, grato e um homem de respeito para com o próximo. Não vale tudo para chegar ao topo. A ganância e a fome de poder destroem o mundo. Nós, homens, seres racionais, nem sabemos a sorte que tínhamos em sermos comandados pelos animais. Seres fiéis e amáveis», refere Liliana, numa mensagem publicada esta noite, mais ou menos à mesma hora do comunicado de Vítor Bruno.

«Às vezes, ajudar as pessoas só serve para revelar a ingratidão delas», escreveu, por sua vez, Rodrigo Conceição.

«Respeito, fidelidade e lealdade pelos seus princípios e valores. Desde que nascemos até morrermos», apontou, por seu turno, Moisés, também via redes sociais.

Na mensagem publicada esta noite, Vítor Bruno garante que nunca traiu Sérgio Conceição e explicou o que aconteceu, desde uma sondagem que recebeu antes da final da Taça de Portugal para abraçar um projeto como treinador principal até à sua vontade de fazer carreira como tal, bem como a conversa que teve com Sérgio Conceição.

No meio da polémica, esta sexta-feira, Siramana Dembelé, ao Maisfutebol, mas também Eduardo Oliveira e Diamantino Figueiredo - a outros órgãos de comunicação social portugueses - saíram, de forma global, em defesa de Sérgio Conceição. Na sequência das declarações do trio, o FC Porto reagiu em comunicado, ponderando processos disciplinares.

Tal como o Maisfutebol noticiou esta sexta-feira, sobre toda a situação dos últimos dias, o treinador sentiu-se traído por Vítor Bruno e abandonou repentinamente encontro informal com o presidente André Villas-Boas. O antigo adjunto pode ser hipótese para ser o novo técnico principal do FC Porto.