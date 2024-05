O treinador-adjunto do FC Porto, Siramana Dembelé, assegurou esta sexta-feira, em declarações exclusivas ao Maisfutebol, que o treinador Sérgio Conceição «não traiu ninguém» e que pensou sempre nos elementos da sua equipa técnica ao longo dos anos.

Contactado pelo nosso jornal, Dembelé respondeu a propósito das mais recentes incidências sobre a possível saída de Conceição do FC Porto (apesar de o técnico ter renovado até 2028 ainda com Pinto da Costa como presidente) e sobre o fim da ligação de Vítor Bruno da equipa técnica de Conceição, para abraçar um percurso como treinador principal (e de até poder vir a ser, nesse sentido, o novo técnico do FC Porto).

«O Sérgio Conceição não traiu ninguém, o Sérgio Conceição foi sempre muito direto, muito frontal, sempre tratou muito bem de nós, pensou sempre em nós. Quando estávamos no Nantes e quando era para vir para o FC Porto, ele exigiu que os adjuntos ficassem com o mesmo ordenado e ele baixou o ordenado dele para nos permitir ter isso», afirmou Dembelé, de 47 anos, ao Maisfutebol, lembrando a mudança do Nantes para o FC Porto em 2017.

Dembelé, que trabalha – tal como trabalhou Vítor Bruno – como adjunto de Conceição desde 2011/12 na Olhanense (já tinha estado com Conceição no Standard Liège), destacou ainda a clareza e sinceridade de Conceição.

«Da minha parte e da restante equipa técnica, o Sérgio Conceição foi sempre muito claro, sempre muito sincero e sempre, sempre tratou de nós antes de tratar dele», afirmou o francês.

«E a tratar dos contratos, foi sempre igual. Era sempre a tratar das coisas em primeiro e, depois, com a palavra dada pelas pessoas que mandavam no clube, nós acompanhávamos sempre o Sérgio. Desta vez, ele fez o mesmo procedimento, só que desta vez não se fez, porque [ndr: Pinto da Costa] não ganhou as eleições», disse, ainda, justificando assim o facto de, desta vez, quando Conceição renovou até 2028, o mesmo não ter acontecido com os restantes elementos da equipa técnica, nomeadamente o próprio Dembelé, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo, Eduardo Oliveira e Vedran Runje.