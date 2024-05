Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição nos últimos 13 anos, garantiu na noite desta sexta-feira, em comunicado, que nunca traiu o atual treinador do FC Porto, com quem usou «sempre da maior lisura, transparência e honestidade».

«Cumpre afirmar, desde já e para que não restem quaisquer dúvidas, que nunca traí (“apunhalei” pelas costas, como de modo ardiloso se pretende inculcar), ou, por qualquer modo, fui desleal com o treinador principal Sérgio Conceição, com quem usei sempre da maior lisura, transparência e honestidade, impondo-se agora clarificar a verdade dos factos», começa por dizer, em comunicado, partilhado através das suas contas pessoais nas redes sociais.

O técnico de 41 anos explicou que foi «sondado poucos dias antes da final da Taça de Portugal sobre a possibilidade de treinar, a título principal, uma equipa num campeonato fora de Portugal» e revela que a sua resposta foi «perentória, no sentido de haver abertura para discutir essa possibilidade, existindo o compromisso de conversar com o treinador principal Sérgio Conceição a esse respeito», mas apenas «depois de terminada a época».

«O que efetivamente aconteceu», explica, prosseguindo na mesma nota: «Tal assunto foi conversado de forma elevada, calma e civilizada entre mim e Sérgio Conceição, no início desta semana. Compreendendo este perfeitamente as razões por mim avançadas para o assumir de uma equipa a título principal, o mesmo aceitou a minha decisão – e desejou-me os maiores sucessos», refere Vítor Bruno, contando que se encontra a «avaliar correntemente as várias possibilidades» quanto ao seu «futuro profissional».

«A verdade é, apenas e só, esta. Toda a demais narrativa que terceiros mal-intencionados estarão a tentar construir e inculcara é eivada de absoluta má-fé e totalmente falsa. Não passando de uma campanha orquestrada com o único e declarado propósito de me difamar, de me caluniar, procurando por todos os meios (e com recurso a uma multiplicidade de intervenientes) assassinar o meu carácter, a minha reputação e o meu bom-nome, o qual vem sendo construído há quase duas décadas no futebol, granjeando – passe a imodéstia – o respeito, consideração e amizade de todos com que tenho travado conhecimento, tendo pautado a minha vida e o exercício das minhas funções com o maior rigor, lealdade, dedicação e profissionalismo, empregando todo o meu saber e conhecimentos técnicos no desempenho da minha atividade e norteando a minha conduta – quer pessoal, quer profissional – pelos elevados princípios e valores que me foram incutidos», continua o técnico, adjunto de Conceição desde 2011/12.

«Mercê das ofensas e calúnias totalmente imerecidas de que tenho sido alvo e vítima, sinto-me profundamente injustiçado, vendo a minha família perturbada e em sofrimento diário e permanente, quando sei que nada diz de errado ou que possa justificar a campanha maquinada contra mim – urgindo, como tal, manifestar o meu frontal repúdio pelas “notícias” que vieram agora a público e às quais nesta sede se responde (isto, sem prejuízo de, a seu tempo e caso assim o considere necessário e pertinente à defesa da minha honra, reagir às mesmas em sede judicial)», disse, ainda, o técnico português.

Finalizando na nota, Vítor Bruno garante que «nenhuma das “notícias” surgidas nos últimos dias, alegadamente citando pessoas» das suas «relações (as denominadas fontes próximas), apresentam qualquer fundo de verdade», que não ficou «minimamente melindrado com a circunstância de Sérgio Conceição haver renovado contrato com o FC Porto, ao invés da restante equipa técnica» e ainda que «em momento algum, tal circunstância teve relação» com a sua «decisão de seguir um caminho distinto da aludida equipa técnica».

Esta sexta-feira, Siramana Dembelé, ao Maisfutebol, mas também Eduardo Oliveira e Diamantino Figueiredo a outros órgãos de comunicação social portugueses, saíram, de forma global, em defesa de Sérgio Conceição. Na sequência das declarações dos trio, o FC Porto reagiu em comunicado, ponderando processos disciplinares.