Rúben Amorim utilizou até agora 26 jogadores na caminhada para o título de campeão nacional. Mas a lista pode não ficar por aqui, quando faltam duas jornadas para fechar a Liga.

Viktor Gyökeres é o jogador mais utilizado no campeonato e também o melhor marcador, para já com 27 golos. Entre os campeões nacionais 2023/24 há repetentes – 11 dos jogadores já festejaram o título pelo Sporting em 2021 – e também alguns jogadores que já não estão no plantel.

O caso mais curioso é o de Dário Essugo. O jovem médio, que aliás é bicampeão nacional (jogou seis minutos na época 2020/21), foi utilizado em quatro jogos por Rúben Amorim na presente temporada, antes de se transferir para o Desp. Chaves. Onde corre o risco de descer de divisão, na mesma época em que é campeão.

Mateus Fernandes, que jogou dois minutos da campanha do título antes de ser cedido ao Estoril, e Afonso Moreira, que entrou em campo na primeira jornada, sendo depois cedido em janeiro ao Gil Vicente, são os outros jogadores campeões que não estão nesta altura no plantel

Os 26 campeões nacionais

Viktor Gyökeres, 31 jogos/2735 minutos

Pedro Gonçalves, 30 jogos/2411 minutos

Gonçalo Inácio, 30 jogos/2303 minutos

Morten Hjulmand, 29 jogos/2154 minutos

Seba Coates, 27 jogos/2100 minutos

Ousmane Diomandé, 25 jogos/2027 minutos

Morita, 27 jogos/1981

Adán, 22 jogos/1980 minutos

Nuno Santos, 29 jogos/1950 minutos

Geny Catamo, 27 jogos/1680 minutos

Francisco Trincão, 29 jogos/1515 minutos

Matheus Reis, 26 jogos/1365 minutos

Ricardo Esgaio, 26 jogos/1342 minutos

Marcus Edwards, 25 jogos/1332 minutos

Paulinho, 29 jogos/1214 minutos/11 golos

Eduardo Quaresma, 20 jogos/957 minutos

Daniel Bragança, 26 jogos/947 minutos

Franco Israel, 10 jogos/900 minutos

St Juste, 10 jogos/512 minutos

Luís Neto, 6 jogos/73 minutos

Fresneda, 4 jogos/34 minutos

Koba Koindredi, 3 jogos/29 minutos

Dário Essugo, 4 jogos/29 minutos

Afonso Moreira, 1 jogo/26 minutos

Mateus Fernandes, 1 jogo/2 minutos

Rafael Pontelo, 1 jogo/1 minuto