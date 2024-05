O Génova fechou a liga italiana em casa, esta sexta-feira, com um triunfo por 2-0 sobre o Bolonha, que pode ajudar o Benfica na luta pelo apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Os encarnados precisam que a Atalanta acabe a Serie A dentro dos quatro primeiros para poder saltar a terceira pré-eliminatória e o playoff de acesso à Champions. Esse cenário ficou mais próximo, porque a equipa de Bérgamo precisa agora de apenas uma vitória nos dois jogos que ainda tem de fazer para segurar a quarta posição – dois empates até podem bastar, dependendo do que a Juve fizer frente ao Monza, no sábado.

A formação de Gian-Piero Gasperini, que recentemente conquistou a Liga Europa, ocupa o quinto posto, com 66 pontos, menos dois do que o Bolonha e a Juventus, quarto e terceiro, respetivamente. Se a «vecchia signora» ainda tem um jogo por disputar, a equipa de Thiago Motta já se despediu da presente edição do campeonato.

Quanto à partida no Luigi Ferraris, o português Vitinha, cedido pelo Marselha, foi titular pela primeira vez em mais de dois meses.

Ruslan Malinovsky abriu o marcador aos 13 minutos e Vitinha, já no segundo tempo, com uma finalização na cara do guarda-redes, fez o segundo golo do Génova, que foi promovido na temporada passada e vai terminar na 11.ª posição.

Confira a classificação da liga italiana