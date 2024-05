Thiago Motta está de saída do Bolonha, anunciou esta quinta-feira o emblema italiano.

Em comunicado, o emblema da Emilia-Romagna informa que o treinador de 41 anos comunicou a intenção de não prolongar a ligação com o clube.

Segundo a imprensa italiana, Thiago Motta tem tudo acertado para se tornar no novo treinador da Juventus e suceder assim a Massimiliano Allegri.

Desde setembro de 2022 no cargo, Thiago Motta guiou o Bolonha a uma histórica qualificação para a Liga dos Campeões na próxima época: a uma jornada do fim da Serie A, a equipa ainda luta pelo terceiro lugar do campeonato.