Julen Lopetegui é o novo treinador do West Ham, anunciou esta quinta-feira o clube inglês.

O espanhol sucede a David Moyes, que está de saída do cargo ao fim de seis temporadas. Os hammers não reveleram a duração do contrato de Lopetegui.

Antigo timoneiro do FC Porto, o técnico espanhol assume o West Ham cerca de nove meses depois de ter deixado o Wolverhampton, o primeiro clube que havia treinado na Premier League.

«Primeiro que tudo, estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Vamos [equipa técnica] tentar deixar a nossa marca no clube. (...) Estou onde quero estar. O dia em que fechámos acordo foi fantástico, porque estamos comprometidos a 100 por cento. Tínhamos outras oportunidades, mas estou muito feliz que o West Ham me tenha escolhido, porque eu também escolhi o West Ham», disse, citado na nota do emblema de Londres.

Acompanham Lopetegui no West Ham Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, Borja De Alba e Edu Rubio.

Ruben Amorim, refira-se, chegou a ser associado ao West Ham, mas é Julen Lopetegui quem assume o comando do nono classificado da Premier League na última época.

