Após a conquista do campeonato, Ruben Amorim falou aos jornalistas e defendeu que o «título é de toda a gente».



«É uma felicidade enorme. Agora vamos festejar», atirou.



«Título que faltava? Ainda faltam mais coisas. Eu tenho contrato e sou treinador do Sporting. Vamos festejar hoje. Pazes feitas com os adeptos? Acho que sim, vamos ver no Marquês. Tenho contrato com o Sporting, é o que tenho a dizer», acrescentou.



O treinador confessou estar «ansioso» para ir celebrar com os adeptos para o Marquês. «Disseram que o primeiro foi um campeonato atípico, sem público e competições europeias. Agora, houve tudo isso e conseguimos. Agora, é tentar o terceiro», disse.



Questionado sobre o momento chave da época, Amorim apontou ao Clássico com o Benfica, em Alvalade. «O dérbi, em Alvalade, ajudou muito. Foi um passo muito importante, e, depois, fomos consistentes», concluiu.