Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Benfica:

«As contas do título ao Famalicão dizem pouco, o que nos diz é este crescimento. Quem está no clube há um mês e puco é nisso que nos focamos. Fomos uma equipa que mostrou personalidade e era nosso objetivo jogar olhos nos olhos de qualquer adversário. Isso ficou bem patente no jogo de hoje.

Fizemos uma primeira parte fantástica, na segunda não entrámos tão bem nos primeiros 20 minutos e depois voltamos a entrar no jogo e concretizamos por duas vezes, trazendo justiça ao jogo.

[gostava de estar a meio da época neste momento?] Com um mês e meio de trabalho, a equipa mostrou que está a aceitar as nossas ideias, é um bom indício para continuar. Há que olhar para os dois jogos que faltam e procurar que os jogadores se evidenciem até ao último dia.

[Estas exibições são um cartão de identidade para a próxima época?] Esperemos que sim, mas é óbvio que é cedo para pensar na próxima época, até por que o meu contrato acaba daqui a umas semanas. Espero estar a ajudar numa próxima temporada de sucesso. Não é fácil jogar contra adversários desta qualidade e a ajuda que vem de fora, dos adeptos, é importante.

[treinador do Benfica disse que a primeira parte estava caótica] Acredito que esse sentimento seja verdadeiro porque se formos analisar as oportunidades que tivemos, demos pouco espaço ao Benfica, etc. causamos muitas dificuldades. Houve muito mérito do Famalicão e há tendência de dizer que o demérito é da equipa grande.

[sente que era justo continuar no clube?] Não há justiça no futebol, é uma bola que entra e que não entra. Vamo-nos sentar, eu e o presidente, mas ainda há muito a fazer nesta fase. Acabámos de chegar e não podemos falar já no que aí vem».