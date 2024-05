Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Famalicão:

«Acho que a primeira parte foi muito caótica com muitas oportunidades de parte a parte. Não conseguimos dominar o jogo como queríamos. Na segunda parte entramos melhor, dominamos o jogo e, nos primeiros 25 minutos, tivemos oportunidades suficientes para marcar e ganhar o jogo. Depois, o Famalicão marcou e o jogo ficou mais difícil para nós. Com o segundo golo, o jogo acabou. Parabéns ao Famalicão.

Quer dar os parabéns ao Sporting, penso que merecem ser campeões. Eles fizeram uma temporada muito boa, por isso parabéns ao Sporting e ao Ruben Amorim.

Este ano não fomos bons suficientes para sermos campeões, ficamos em segundo, mas não fico satisfeito. Se virmos toda a época, o Sporting poderá acabar com mais de 90 ponto, o que significa se quiséssemos ganhar o título teríamos de quebrar o recorde de pontos. Não fomos bons e regulares o suficiente durante toda a época e nem bons suficientes para bater o Sporting.

[o jogo com o Sporting foi o momento-chave do campeonato?] É difícil dizer. Em casa temos de ganhar todos os jogos e perdemos pontos contra Casa Pia e Farense e fica mais difícil ganhar. O Sporting foi mais consistente no jogo contra nós e foi decisivo, mas se virmos a temporada toda, vemos que o Sporting foi mais consistente do que nós.

[adeptos voltaram a protestar, tem condições para continuar?] Já falei sobre isso e hoje não vou falar».