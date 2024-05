O espaços coletivos na Mata do Jamor, em torno do Estádio Nacional, já estão com um grande movimento.

Para além das habituais barraquinhas de comes e bebes, que já foram montadas para a final deste domingo, há muitos adeptos do Sporitng que se preparam para dormir à porta do recinto.

Os apoiantes leoninos começaram a juntar-se ao final da manhã, aproveitando o facto de nessa altura os parques de estacionamento ainda estarem abertos, o que lhes permitia entrar com o carro e montar todo o aquartelamento para aproveitarem o ambiente de festa que rodeia a final da Taça de Portugal.

Como o Maisfutebol pôde comprovar, a festa já se faz e há até foguetes, que já começaram a ser lançados, por entre a festa que os adeptos vão fazendo para passar o tempo.