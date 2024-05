O Famalicão dobrou a vantagem frente ao Benfica com um golo de Zaydou Youssouf, aos 85 minutos do jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Florentino arriscou o passe interior, Topic intercetou e lançou Zaydou, que foi mais rápido do que Otamendi e bateu Trubin.

Um golo que consolidou a vantagem famalicense já perto do fim, «soltando» de certo modo, cada vez mais, a festa do Sporting em Alvalade, dado que só uma vitória do Benfica esta noite impediria a festa do título para os verde e brancos. O 1-0 foi apontado por Puma Rodríguez, aos 71 minutos.