Sem trabalho desde que deixou a Roma, em janeiro de 2024, o futuro de José Mourinho poderá passar pela Turquia. Depois de ter sido associado ao Fenerbahçe, o treinador português é agora apontado ao Besiktas, pelo próprio vice-presidente do clube.

«Contactámos José Mourinho há um mês. A situação ficará clara na próxima semana. Iremos a Itália na próxima semana e encontrar-nos-emos cara a cara. Os pormenores económicos já foram tratados. Se chegarmos a um acordo com Mourinho, vamos recomendar-lhe que inclua Ricardo Quaresma na equipa técnica. Não vai criar um encargo financeiro para o Besiktas, podemos tratar disso com o patrocinador. O resultado estará de acordo com os nossos desejos. O importante é chegar a acordo sobre o nome que será mais compatível com o Besiktas. Vamos encontrar-nos com Mourinho e três ou quatro treinadores diferentes», afirmou, este sábado, o vice-presidente do Besiktas, Huseyin Yucel.

Esta época, o clube turco já foi orientado por Fernando Santos, está em quinto lugar, com 56 pontos.