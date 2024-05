Pepe está em conferência de imprensa no Jamor e as primeiras questões perguntaram-lhe se estava apto para jogar a final, este domingo: que é no fundo a maior curiosidade relativamente ao central.

«Eu estou bem, mas o mister depois vai explicar melhor a todos», começou por dizer Pepe.

A segunda pergunta insistiu na mesma dúvida, se a presença dele na conferência significava que ia ser titular, como tinha referido Ruben Amorim. Pepe ia começar a responder quando foi interrompido por Sérgio Conceição.

«O Pepe já disse e eu já falo sobre essa questão», referiu o treinador.