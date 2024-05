FIGURA: Puma Rodriguez

Que grande exibição do internacional do Panamá. Puma Rodriguez, como se costuma dizer na gíria, partiu a louça toda e deixou a cabeça em água à defensiva encarnada. Atirou ao poste no primeiro tempo e marcou no segundo, numa jogada a papel químico desse lance. Teve diversas arrancadas que criaram muito perigo junto da baliza das águias. Ninguém o soube parar.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Puma Rodriguez

O Benfica até entrou melhor na segunda metade, mas acabou por ser o Famalicão a marcar. Numa boa jogada coletiva, o esférico chegou a Puma na direita, puxou para o pé esquerdo e rematou forte ao primeiro poste, deixando Trubin pregado ao relvado. O Benfica ainda esboçou uma reação, mas foi notório que a equipa deixou de acreditar.

OUTROS DESTAQUES

Di Maria (Benfica): Todo o jogo encarnado passa por ele. Começou o jogo a marcar, mas estava nove centímetros em fora de jogo. Depois, Di Maria participou na maior parte das jogadas de ataque do Benfica, acabando por não ser feliz em nenhuma.

Luiz Júnior (Famalicão): Excelente jogo, mais um, do guarda-redes brasileiro ao serviço do Famalicão, que foi mantendo o nulo no marcador e mantendo a equipa no jogo. Luiz Júnior fez um par de boas defesas e trabalhou muito para o triunfo.