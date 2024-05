Após a derrota por 2-0 em Famalicão, este domingo, a equipa do Benfica foi fortemente contestada por grande parte dos adeptos situados no setor destinado à equipa visitante, na bancada descoberta.

Os jogadores aproximaram-se dessa zona da bancada após o apito final, encarando, cabisbaixos e desiludidos, a contestação dos adeptos do Benfica. Alguns soltaram alguns impropérios, outros gestos obscenos, esbracejando na direção dos jogadores e do treinador Roger Schmidt com insatisfação.

Quando Schmidt se chegou à frente junto do grupo, perto dos adeptos, no relvado, deu um passo à frente, encarou a insatisfação por alguns segundos e voltou para trás, com os jogadores a seguirem-no na direção dos balneários.

Os golos de Puma Rodríguez (71m) e Zaydou Youssouf (85m) ditaram a vitória do Famalicão. O Benfica mantém-se no segundo lugar, com 76 pontos, a oito do Sporting, que com este resultado é o campeão nacional da época 2023/24. Com duas jornadas por disputar, é líder com 84 pontos.