Otamendi, capitão do Benfica, à flash da Sport tv após a derrota em Famalicão (2-0), que resultou no título do Sporting.

«Está claro que queríamos vencer e o um por cento de possibilidade que tínhamos de disputar a Liga caiu esta noite. Faltou intensidade ao longo da época, não competimos na Liga dos Campeões, nem na Europa. No campeonato tivemos altos e baixos, e o mesmo aconteceu na Taça de Portugal. Temos de pensar no que fizemos, devemos de pedir desculpa aos adeptos, que pagaram para nos apoiar.»

«Quero aproveitar a ocasião para esclarecer que nunca me escondi de dar a cara nos momentos difíceis, ao contrário do que se diz e escreve na imprensa. Quero aproveitar para me defender.»

[Diferença face à última época] «Saíram jogadores importantes, competitivos e chegaram outros, mais novos. O Benfica não te dá tempo, tens de chegar preparado para ganhar títulos. Tentaremos encarar a próxima temporada da melhor forma, sem cometer estes erros que referi. Devemos honrar a camisola.»