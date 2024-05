Rúben Amorim tornou-se o mais jovem treinador português a sagrar-se bicampeão nacional. Com a segunda conquista no banco do Sporting, consolidou também a tendência dominante de conquistas por parte de treinadores nacionais nos últimos anos.

Aos 39 anos, Amorim tornou-se o 12º técnico português bicampeão e o mais novo. O anterior recorde era de Artur Jorge, que tinha 40 anos quando venceu o segundo campeonato pelo FC Porto, em 1986, ele que viria a ser tricampeão em 1990. A seguir vem José Mourinho, bicampeão nacional em 2004, aos 41 anos.

Amorim é também apenas o segundo treinador português a celebrar dois títulos no banco do Sporting, depois de Cândido de Oliveira em 1949.

Em 90 edições do campeonato nacional houve uma maioria de vitórias de técnicos estrangeiros, num total de 50, representando 12 nacionalidades diferentes. Mas neste século apenas quatro treinadores oriundos de outros países venceram o principal troféu do futebol português: Laszlo Bölöni, Giovanni Trapattoni, Co Adriaanse e Roger Schmidt, na época passada.

O recordista absoluto de títulos de campeão nacional é o brasileiro Otto Glória, com cinco conquistas, quatro pelo Benfica e uma pelo Sporting.

Entre os portugueses, Sérgio Conceição, Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira e Artur Jorge são os treinadores mais titulados, com três troféus cada um. Conceição foi também o último bicampeão antes de Rúben Amorim, com o título conquistado em 2020.

Treinadores campeões nacionais de Portugal

24 portugueses (40 títulos):

Sérgio Conceição (3); Jorge Jesus (3); Jesualdo Ferreira (3); Artur Jorge (3); Rui Vitória (2); António Oliveira (2); Cândido de Oliveira (2); José Maria Pedroto (2); José Mourinho (2); Toni (2); Vítor Pereira (2), Ruben Amorim (2), Bruno Lage, André Villas-Boas, Augusto Inácio, Augusto Silva, Fernando Mendes, Fernando Santos, Fernando Vaz, Jaime Pacheco, Juca, Mário Lino, Mário Wilson, Tavares da Silva

7 húngaros (16 títulos):

Béla Guttmann (3); Janos Biri (3); Josef Szabo (3); Lipo Herczka (3); Mihaly Siska (2), Lajos Baroti; Lajos Czeizler

7 ingleses (13 títulos):

Jimmy Hagan (3); Randolph Galloway (3); Bobby Robson (2); John Mortimore (2); Malcolm Allison; Robert Kelly; e Ted Smith

3 brasileiros (8 títulos):

Otto Glória (5); Carlos Alberto Silva (2); e Dorival Yustrich

2 romenos (2 títulos):

Elek Schwartz; e Laszlo Bölöni

2 jugoslavos (2 títulos):

Milorad Pavic; e Tomislav Ivic

1 sueco (3 títulos):

Sven-Goran Eriksson (3)

1 chileno (2 títulos):

Fernando Riera (2)

1 uruguaio:

Enrique Fernandez

1 italiano:

Giovanni Trapattoni

1 neerlandês:

Co Adriaanse

1 alemão:

Roger Schmidt