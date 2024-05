O Sporting é campeão nacional!

A formação leonina conquistou este domingo o 20º título de campeão, ao beneficiar da derrota do Benfica (2-0) em Famalicão. Puma Rodriguez, aos 71 minutos, e Zaydou Youssouf (85m) fizeram os golos do triunfo da equipa de Armando Evangelista.

Veja a ficha de jogo e o relato ao minuto

Com este triunfo, o Sporting é matematicamente campeão. A formação de Ruben Amorim ficou com oito pontos de avanço sobre o Benfica, quando apenas restam duas jornadas (e seis pontos) para disputar. Segue a festa verde e branca no Marquês.