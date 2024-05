André Villas-Boas esteve este sábado em Resende, onde visitou a Casa do FC Porto local, tendo aproveitado a ocasião para fazer um ponto da situação em alguns dossiers da vida do clube.

Entre os quais a decisão sobre o futuro treinador da equipa principal.

«Neste momento é importante que a equipa tenha tranquilidade de trabalho. E, por isso, a minha conversa com o treinador da equipa principal foi nesse sentido, de dar um pouco de estabilidade ao grupo de trabalho, para que não tivéssemos outros dossiês em cima da mesa que pudessem causar disrupção ao ambiente de grupo e também ao próprio ambiente do treinador», referiu o presidente do FC Porto, que no dia 28 toma posse também como líder da SAD.

«Pelo que essa essa reunião, em toda a sua profundidade, será feita do final da Taça.»