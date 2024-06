Figura do jogo: Diogo Costa evitou embaraço

Com três ou quatro defesas de elevada dificuldade, Diogo Costa evitou que Portugal sofresse uma derrota embaraçosa esta tarde no Jamor. O guarda-redes do FC Porto rendeu José Sá neste segundo jogo e deixou claro porque é que é um dos guarda-redes mais valorizados no mercado. Na primeira parte destacou-se com uma grande defesa a um remate de Lovro Majer, enquanto na segunda, negou golos e Perisic, Sucic e, mesmo a acabar, mais uma defesa determinante a remate de Vlasic. Diogo Costa está pronto, agora falta o resto.

Momento: Rúben Dias perto de empatar

Mesmo a fechar o jogo, Portugal ficou muito perto de empatar o jogo. Matheus Nunes cruzou com perigo, as bancadas levantaram-se, Rúben Dias cabeceou para a baliza, mas Livakovic, seguro, defendeu. Ficava aqui consumada a segunda derrota da era de Roberto Martínez.

Outros destaques:

Bernardo Silva

Não sabe jogar mal, mas esta tarde não esteve propriamente bem acompanhado. O médio do Manchester City bem procurou remar contra a maré, procurando flanquear o jogo, abrir linhas de passe e provocar desequilíbrios, mas raramente foi acompanhado pelos companheiros mais próximos. Logo a abrir a segunda parte fez um passe decisivo a lançar Nélson Semedo no lance que resultou no golo solitário de Portugal.

João Félix

Mal se deu por ele em campo. Jogou com Bernardo Silva no apoio direto a Gonçalo Ramos, mas andou a chocar contra Sutalo, Stanisic e Pongracic sem quase nunca ganhar um duelo. Está longe da melhor forma e isso foi tão evidente que o jogador do Barcelona, que não tinha sido utilizado no primeiro jogo, saiu ao intervalo.

Rafael Leão

Entrou no início da segunda parte e abanou definitivamente o jogo, dando, desde logo, mais largura ao ataque de Portugal, encostado sobre a esquerda. Tirou proveito do seu poder físico para furar a consistente defesa croata e forçar o caminho para a baliza de Livakovic. Os melhores ataques de Portugal passaram quase todos pelos pés do avançado do Milan.

Modric

Aos 38 anos continua a dar cartas no futebol mundial e, em particular, esta tarde no Jamor. Cada vez que recebia a bola, emanava classe, de cabeça levantada, à procura dos companheiros, ainda com uma grande disponibilidade física e uma grande visão de jogo. Marcou o penálti que deu vantagem à Croácia e esteve muito perto de marcar um segundo golo com um remate à entrada da área.

Kramaric

Grande jogo do avançado do Hoffenheim que jogou com rédea livre na frete de ataque, aparecendo na direita, sobre a esquerda ou mesmo no corredor central, sempre a provocar desequilíbrios e dificuldades à saída de bola dos portugueses.