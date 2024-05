O FC Porto reagiu neste sábado à multa de 1,5 milhões de euros e pena suspensa de exclusão das competições europeias aplicada ao clube pelo Comité de Controle Financeiro da UEFA.

Em comunicado, a direção dos azuis e brancos diz que a sanção é a consequência de «atos imprudentes e inoperantes» da antiga direção do clube e SAD.

O FC Porto sublinha que a situação se revelou «especialmente gravosa», já que se trata de uma «reincidência no incumprimento das regras», além de ter sido comunicada à UEFA «informação incorreta e incompleta».

«A Direção investigará, interna e externamente, as razões pelas quais o Clube incorreu nesta sanção e apurará as devidas responsabilidades das pessoas envolvidas, tanto nos incumprimentos reiterados como na omissão dos factos», refere ainda o comunicado.

O COMUNICADO DA DIREÇÃO DO FC PORTO NA ÍNTEGRA:

«O Comité de Controle Financeiro da UEFA confirmou ontem através de um comunicado que o FC Porto incorre numa multa de 1,5 milhões de euros e uma pena suspensa de um ano das Competições Europeias da UEFA durante as épocas de 2025/26, 2026/27 e 2027 /28. Ficou também ontem confirmado que esta sanção já havia sido formalmente notificada ao Clube no passado dia 19 de Abril de 2024.

A Direção do Futebol Clube do Porto vem por este meio esclarecer os Sócios que a sanção agora confirmada advém de atos de gestão imprudentes e inoperantes que são da inteira responsabilidade dos membros da anterior Direção do Clube e da sua Sociedade Desportiva e que resultaram no incumprimento das regras de fair play financeiro da UEFA, nomeadamente incumprimentos nos controlos de pagamentos relativos a funcionários, autoridade tributária/segurança social e clubes de futebol. Cumpre também salientar que a sanção aplicada se revelou especialmente gravosa devido à reincidência no incumprimento destas regras, bem como à comunicação de informação incorreta e incompleta à UEFA no âmbito do procedimento.

Em face do exposto, resta-nos informar os sócios que, não obstante as dificuldades existentes, a nova Direção eleita tudo fará para que todas as regras e regulamentos a que o clube está sujeito, incluindo as que dizem respeito ao fair play financeiro da UEFA, sejam sempre rigorosamente cumpridas.

A Direção investigará, interna e externamente, as razões pelas quais o Clube incorreu nesta sanção e apurará as devidas responsabilidades das pessoas envolvidas, tanto nos incumprimentos reiterados como na omissão dos factos.»