O FC Porto foi multado em 1,5 milhões de euros pela UEFA devido a irregularidades financeiras.

Segundo o Órgão de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, a coima deve-se «à existência de dívidas vencidas a outros clubes de futebol, funcionários e/ou autoridades sociais/fiscais».

Também o Sporting de Braga e o V. Guimarães foram multados pela UEFA, em 40 mil e 200 mil euros, respetivamente.

No caso dos arsenalistas, sabe o Maisfutebol, o atraso deveu-se a um lapso de tesouraria. O pagamento foi regularizado e a multa foi paga no dia seguinte à notificação do organismo que tutela o futebol europeu.

FC Porto suspenso por dois anos das provas da UEFA (com pena suspensa)

O FC Porto fica ainda sujeito a uma exclusão suspensa das competições europeias «por um período probatório de duas épocas e que só será aplicada caso o clube não cumpra os requisitos de solvência nas épocas 2024/25 e 2025/26».

Já o V. Guimarães, incorre numa pena suspensa de exclusão das provas da UEFA durante um ano.

Este risco de exclusão das competições europeias, no caso de dragões e vitorianos, justifica-se pela «reincidência, dívidas vencidas há mais de 90 dias durante a época e/ou incumprimento dos critérios de licenciamento do clube».

Pinto da Costa tinha garantido que notícias de incumprimento eram falsas

Recorde-se que as notícias de incumprimento do FC Porto com as regras financeiras da UEFA já tinham sido avançadas há umas semanas, tendo na altura sido completamente negadas por Pinto da Costa. Agora percebe-se que, afinal, as notícias eram verdadeiras e as explicações do então presidente não correspondem à verdade.

«O dia 31 de março era o prazo para ter tudo em dia e no dia de ontem tínhamos tudo rigorosamente em dia com a UEFA. Não vamos, de certeza, cair no fair-play financeiro», disse em entrevista à SIC.

No total, 13 clubes foram alvo de castigos da UEFA: Adana Demirspor, FK Auda, CSKA Sofia, Dinamo Tbilisi, Galatasaray, Ordabasy Shymkent, Partizan, Betis Balompié, Riga e Shakhtyor estão nesta lista, juntamente com o trio luso.