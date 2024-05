O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou o castigo de um jogo a Sérgio Conceição, na sequência do cartão amarelo que o treinador do FC Porto viu no dérbi com o Boavista.

O técnico dos dragões recebeu o quinto amarelo no campeonato após os festejos do golo de Mehdi Taremi e, assim, não vai estar no banco na visita ao Sp. Braga, no próximo sábado, decisiva para definir o terceiro classificado da Liga.

Conceição foi multado em 153 por ter visto o cartão e terá ainda de pagar uma coima de 510 euros por não ter utilizado «qualquer braçadeira/credencial identificativa em zona visível, durante toda a segunda parte».

Já o FC Porto, foi multado em 1.224 euros pelo comportamento incorreto do público no jogo frente aos axadrezados.

«Foram entoados os seguintes cânticos na Central Nascente, Setor S28, ocupados por adeptos afetos ao clube visitado, FC Porto, identificados com adereços alusivos ao mesmo, mormente camisolas e cachecóis: aos 14 minutos da primeira parte, "Ó Boavista, vai pró c******" repetindo por 4 vezes; aos 32 e 29 minutos da segunda parte, "Ó Filho da p***", quando da marcação do pontapé de baliza pelo guarda-redes da equipa visitante Boavista. Ao minuto 45+8 da segunda parte, após a marcação do 2º golo do FCPorto, todo o estádio, entoou o seguinte cântico "Tudo a saltar…Tudo a saltar…O Boavista é m****"», lê-se no mapa de castigos.