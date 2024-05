Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Boavista, em jogo da 33.ª jornada da I Liga:

[Revolta com o cartão amarelo, que o tira do banco em Braga:] «É por isso [a revolta], porque me tira de um jogo importante, de uma final que temos com o Sp. Braga. Eu tenho quatro amarelos há alguns meses e acho que não fiz nada, a não ser festejar um golo nos últimos segundos, de uma forma efusiva como foi o sentimento e a postura de todo o banco: treinadores, dirigentes, jogadores. Não entendi o porquê de vir dar amarelo.»