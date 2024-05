Fabio Capello manifestou-se recentemente contra a ideia de o Milan ter um treinador estrangeiro, mas já começa a mudar de ideias. O antigo técnico, de 77 anos, tinha alertado que José Mourinho foi o último estrangeiro com sucesso na Serie A, porém, agora assume ver com bons olhos que Sérgio Conceição possa suceder a Stefano Pioli no Milan.

«Não era pró-Lopetegui. Sou mais a favor de Conceição, porque viveu em Itália, sabe o que é preciso. Gostei muito da forma como fez o FC Porto jogar, da concentração que vi em campo. Vi também a humildade de uma equipa que procurou o resultado de todas as formas, mesmo quando era tecnicamente inferior ao adversário. Acredito que é um treinador preparado para o Milan», disse Capello, à Sky Sports.

Conceição, recorde-se, renovou com o FC Porto até 2028, antes das eleições nos dragões. Contudo, o técnico de 49 anos vai abdicar de receber qualquer valor, caso não chegue a um entendimento com André Villas-Boas para continuar no cargo.

Por outro lado, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o Milan já fez os primeiros contactos com os representantes do treinador.