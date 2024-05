O Milan já falou com os representantes de Sérgio Conceição, iniciando desta forma os contactos exploratórios no sentido de perceber se o português pode ser o próximo treinador do gigante italiano.

As conversas têm acontecido nas últimas semanas, mas são apenas num carácter exploratório para já.

Sérgio Conceição não é o único nome na lista reduzida do Milan e nesse sentido o clube tem mantido as mesmas conversas com outros treinadores, que podem assumir o comando técnico da equipa.

Recorde-se que Conceição renovou contrato com o FC Porto ainda durante a campanha eleitoral, mas ressalvou uma cláusula que lhe permite resincidir se Pinto da Costa não fosse eleito (o que veio a acontecer).

Nesse sentido, o treinador tem uma conversa agendada com Villas-Boas para discutir o futuro, sendo que o novo presidente já referiu que esta quarta-feira vai estar no Olival. A permanência é nesta altura incerta, portanto.