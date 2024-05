FC Porto e Sporting vão iniciar a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal esta quarta-feira. Os dois clubes informaram que os adeptos podem adquirir ingressos exclusivamente online a partir das 14h00.



De resto, os dragões esclarecem que foi «estabelecido um regime de prioridades que terá em consideração três fatores: ter lugar anual no Dragão; assiduidade aos jogos da Liga 2023/24; e antiguidade de sócio». Por sua vez, os leões também têm um critério de venda: no primeiro dia os bilhetes apenas poderão ser comprados por sócios com «Lugares de Leão + Lugares Vitalícios com Gamebox» e sócios com «Gamebox 20 anos».



O FC Porto e Sporting alertam para o facto de os sócios terem de ter a quota de abril regularizada de forma a terem possibilidade de adquirir os ingressos.

O preço dos bilhetes para final da Taça de Portugal, que está agendada para as 17h15 do dia 26 de maio no Jamor, varia entre os 20 e os 40 euros.



Critérios de acesso aos bilhetes para sócios do FC Porto:



Dia 8 (quarta-feira)

Venda exclusiva a detentores de Lugar Anual que tenham assistido a todos os 16 jogos da Liga Nacional 2023/24 realizados até ao momento no Estádio do Dragão e com data de admissão como sócio igual ou anterior a 31/12/2019.



Dia 9 (quinta-feira, a partir das 14h)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada detentores de Lugar Anual que tenham assistido a pelo menos 15 jogos da Liga Nacional 2023/24 realizados até ao momento no Estádio do Dragão e com data de admissão como sócio igual ou anterior a 31/12/2019.



Dia 10 (sexta-feira, a partir das 14h)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual que tenham assistido a pelo menos 14 jogos da Liga Nacional 2023/24 realizados até ao momento no Estádio do Dragão.



Dia 11 (sábado, a partir das 14h)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão.



Dia 12 (domingo, a partir das 14h)

Caso haja disponibilidade, a venda é alargada a todos os sócios do FC Porto, maiores de 3 anos.



As crianças com idade inferior a 3 anos não terão acesso ao jogo. Acompanhantes de crianças entre os 3 e os 6 anos terão de apresentar um Termo de Responsabilidade, devidamente preenchido e assinado, que podem obter no site da FPF.



Critérios de acesso aos bilhetes para sócios do Sporting:



8 MAIO - quarta-feira das 14h00 às 17h59

Lugares de Leão + Lugares Vitalícios com Gamebox 2023/2024



8 MAIO - quarta-feira das 18h00 às 21h59

Sócios com Gamebox 20 anos



8 MAIO - quarta-feira das 22h00 às 09h59

Sócios com Gamebox 19 anos



9 MAIO - quinta-feira das 10h00 às 13h59

Sócios com Gamebox 18 anos



9 MAIO - quinta-feira das 14h00 às 17h59

Sócios com Gamebox 17 anos



9 MAIO - quinta-feira das 18h00 às 21h59

Sócios com Gamebox 16 anos



9 MAIO - quinta-feira das 22h00 às 09h59

Sócios com Gamebox 15 anos



10 MAIO - sexta-feira das 10h00 às 13h59

Sócios com Gamebox 14 anos



10 MAIO - sexta-feira das 14h00 às 17h59

Sócios com Gamebox 13 anos



10 MAIO - sexta-feira das 18h00 às 21h59

Sócios com Gamebox 12 anos



10 MAIO - sexta-feira das 22h00 às 09h59

Sócios com Gamebox 11 anos



11 MAIO - sábado das 10h00 às 13h59

Sócios com Gamebox 10 anos



11 MAIO - sábado das 14h00 às 17h59

Sócios com Gamebox 9 anos



11 MAIO - sábado das 18h00 às 21h59

Sócios com Gamebox 8 anos



11 MAIO - sábado das 22h00 às 09h59

Sócios com Gamebox 7 anos



12 MAIO - domingo das 10h00 às 13h59

Sócios com Gamebox 6 anos



12 MAIO - domingo das 14h00 às 17h59

Sócios com Gamebox 5 anos



12 MAIO - domingo das 18h00 às 21h59

Sócios com Gamebox 4 anos



12 MAIO – domingo das 22h00 às 09h59

Sócios com Gamebox 3 anos



13 MAIO – segunda-feira das 10h00 às 13h59

Sócios com Gamebox 2 anos



13 MAIO – segunda-feira das 14h00 às 17h59

Sócios com Gamebox 1 ano



13 MAIO – segunda-feira a partir das 18h00

Sócios sem lugar anual 2023/2024

Cada cartão de Sócio válido com a quota mínima de Abril de 2024 permite a compra de um bilhete, sendo que a plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de Sócio. Apenas serão válidas as Gamebox totalmente pagas.