Pinto da Costa anunciou que não se demitiu da administração da SAD do FC Porto, nem se vai demitir, porque já decidiu que quer estar no banco de suplentes na final da Taça de Portugal, no Jamor, no próximo dia 26 de maio.

«Voltando atrás, e digo-o em primeira mão, no Jamor vou estar, em homenagem a todos os atletas e treinadores que nestes 42 anos encheram o FC Porto de vitórias, vou estar simbolicamente no banco», revelou Pinto da Costa em entrevista à SIC.

«Sei que é importante. Vou estar sentado no banco num sinal de força e união, para que possamos ganhar a Taça. Era mais agradável estar lá em cima com muitos amigos que tenho, até em outras instituições e organismos, mas sinto que a minha presença no banco trará força ao FC Porto.»

Pinto da Costa adiantou, de resto, que esta é a razão porque ainda não se demitiu.

«Só não me demito porque penso que é importante a minha presença no banco, no estádio em Oeiras. A partir da Taça, que espero ganhar... demito-me. Não estou agarrado ao lugar, mas sim a lutar para que conquistemos o troféu.»