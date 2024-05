Jorge Costa marcou presença na cerimónia de tomada de posse de André Villas-Boas como 32.º presidente do FC Porto. O atual treinador do AVS vai voltar aos dragões na função de diretor de futebol e equipas profissionais conforme revelou o novo presidente durante a campanha.



«Ansioso para que possa começar a ser útil numa função e junto com uma Direção que quer fazer um pouco o que foi dito na campanha. Ter o FC Porto de volta, um FC Porto de vitórias, de casa cheia, um clube nosso a dar muitas alegrias aos sócios. Um clube sustentável com aposta na formação. Várias coisas vão ser feitas. Ansioso por começar», começou por dizer ao Porto Canal.



O antigo capitão dos azuis e brancos explicou ainda como surgiu a hipótese de voltar ao Dragão.



«O desafio veio da parte do André numa altura... não vou falar muito do passado porque não quero. Senti necessidade e aliás, mais de 80 por cento da massa adepta sentiu necessidade de mudança. Daqui a 15 dias ou três semanas, estarei de corpo e alma no clube do meu coração e com muia vontade de ajudar», referiu.