Em final de contrato, Di María pode mesmo estar de saída do Benfica, tendo como possível destino a Turquia. Este sábado, em declarações ao Sporx, o vice-presidente do Besiktas, Huseyin Yucel, confirmou que está em conversações com o jogador argentino.

«Estamos em conversações com Ángel Di María. Após duas semanas, ele disse-nos que estava aberto a todas as ofertas e aceitou o encontro. Ficámos por aqui e vamos continuar as negociações», referiu o dirigente.

Na presente temporada, o atual jogador do Benfica fez um total de 48 jogos, tendo marcado 17 golos e 13 assistências.