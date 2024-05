Rafa Silva e Di María estão fora dos convocados do Benfica para o jogo desta noite, no reduto do Rio Ave, relativo à 34.ª e última jornada da Liga.

De resto, Roger Schmidt promoveu quatro mexidas face ao onze que entrou em campo na goleada sobre o Arouca: Trubin, António Silva, Di María e Rafa deram lugar a Samuel Soares, Morato, Rollheiser e Tengstedt.

O Benfica tem dois guarda-redes no banco e muitos jovens na formação, com destaque para João Rego, que se estreou na última jornada, e Gustavo Varela, que ainda não tem qualquer jogo pela equipa A.

Siga o Rio Ave-Benfica AO MINUTO

Já Luís Freire, operou cinco mexidas, com as saídas de Jhonatan, Fábio Ronaldo, Joca, Vítor Gomes e Úmaro Embaló, para as entradas de Miszta, João Graça, Tanlongo, Vrousai e Ukra, que esta sexta-feira se despede oficialmente dos relvados.

OS ONZES OFICIAIS

BENFICA: Samuel Soares; Aursnes, Otamendi, Morato e Álvaro Carreras; Florentino e João Neves; Rollheiser, Kökcü e João Mário; Tengstedt.

Suplentes do Benfica: Trubin e Kokubo; António Silva, Bernat, Prestianni, Tiago Gouveia, Diogo Spencer, João Rego e Gustavo Varela.

RIO AVE: Miszta; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick William; Costinha, João Graça, Tanlongo, Amine e Vrousai; Ukra e Boateng.

Suplentes do Rio Ave: Jhonatan; Miguel Nóbrega, Vítor Gomes, Úmaro Embaló, Joca, Adrien Silva, Hélder Sá, Zé Manuel e Fábio Ronaldo.