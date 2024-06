Eduardo Quaresma, jogador do Sporting, esteve envolvido numa rixa com a própria tia, esta quinta-feira, no aniversário do avô, avançou o Correio da Manhã e confirmou a TVI/CNN Portugal.

A confusão ocorreu na Quinta do Brasileiro, em Miratejo, Seixal, num encontro familiar, com uma altercação entre o futebolista e a tia paterna durante a festa, tendo a situação alastrado para a via pública.

Fonte da PSP confirmou que foi chamada ao local para tratar da ocorrência, tendo ouvido ambas as partes, apesar das mesmas terem dado declarações distintas sobre o ocorrido.

Entretanto, fonte próxima do defesa central do Sporting garantiu ao Maisfutebol que não houve qualquer tipo de agressão por parte do jogador, acrescentando que Eduardo Quaresma está de consciência tranquila quanto ao sucedido.

Os dois envolvidos acabaram por ser identificados, tendo as autoridades deixado o local quando a situação serenou.