O Sp. Braga anunciou a contratação de Bartlomiej Wdowik até 2028.

Através das redes sociais, os minhotos confirmaram a chegada do lateral esquerdo de 23 anos, proveniente do Jagiellonia Bialystok, a troco de 1,5 milhões de euros, mais 200 mil euros mediante objetivos. Além disso, o clube polaco fica com dez por cento de mais-valia sobre uma futura transferência do jogador.

Blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, o internacional pela Polónia integrou a equipa que se sagrou campeã nacional do país, na última época, tendo feito dez golos e sete assistências em 39 jogos.

Os minhotos adiantam ainda que o lateral já integrou os trabalhos de pré-época da equipa e é assim mais uma opção para Daniel Sousa.

Leia o comunicado do Sp. Braga na íntegra:

O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Jagiellonia Bialystok (Polónia) para a transferência a título definitivo de Bartlomiej Wdowik, por 1,5 milhões de euros, aos quais poderão acrescer 200 mil euros, mediante objetivos individuais e coletivos.

O lateral esquerdo, de 23 anos, assina um contrato válido com o SC Braga para as próximas quatro temporadas (até 2028), ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Refira-se que o Jagiellonia Bialystok reserva 10 por cento da mais-valia sobre uma futura transferência do jogador.

Internacional polaco (estreou-se frente à Letónia, numa vitória por 2-0, a 21/11/2023), o defesa foi uma das peças-chave do Jagiellonia Bialystok na inédita conquista do campeonato da Polónia, assumindo-se mesmo como uma das principais figuras de 2023/24, contabilizando 10 golos e 7 assistências em 39 jogos. Formado no Ruch Chorzów, deu nas vistas no Odra Opole, antes de rumar aos escalões de formação do actual campeão polaco. Além da componente defensiva, Wdowik destaca-se como um exímio marcador de bolas paradas.

Bartlomiej Wdowik já integrou os trabalhos de pré-época, apresentando-se, de imediato, como mais uma opção válida para o mister Daniel Sousa.

