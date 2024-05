Eduardo Quaresma renovou contrato com o Sporting até 2028, informou esta quinta-feira o clube.

O defesa-central de 22 anos fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Quaresma tinha contrato até junho de 2025 e uma cláusula de 45 milhões.

«Sinto-me muito contente por ter renovado contrato. Este clube é uma segunda casa para mim. É aqui que me sinto feliz e esta renovação foi muito importante, espero continuar cá muitos mais anos», afirmou o jovem jogador, que esta época fez 29 jogos pela equipa principal.

«Tive de demonstrar trabalho para merecer esta confiança, mas o clube sempre me apoiou e ajudou em todas as fases da minha carreira. Os empréstimos fizeram-me muito bem, ajudaram-me a crescer», sublinhou o internacional sub-21 por Portugal, que destacou também a importância de Ruben Amorim ao longo de todo este processo: «Ele sempre me disse quais eram os aspectos em que precisava de crescer mentalmente e o que era melhor para mim na altura dos dois empréstimos. O mister foi muito importante para a minha renovação e para estar aqui.»

«Quero ganhar a Taça de Portugal já esta semana e depois pensaremos na próxima época», concluiu ainda o jovem central.

Eduardo Quaresma fez toda a formação no Sporting, estreou-se pela equipa principal em 2020 e tem no palmarés dois campeonatos nacionais (2020/2021 e 2023/2024) e uma Taça da Liga (2020/2021). Pelo meio, esteve ainda duas épocas cedido, primeiro ao CD Tondela (2021/2022) e depois aos alemães do Hoffenheim (2022/2023).