A Federação da Hungria informou, pouco depois do apito final do jogo com a Escócia, que o avançado Barnabás Varga está em estado estável numa unidade hospitalar.

«O estado de Barnabás Varga é estável! O jogador está atualmente internado num dos hospitais de Estugarda», lê-se no comunicado da federação, que promete informar caso existam alterações no quadro clínico do jogador do Ferencváros.

Varga Barnabás állapota stabil! A @Fradi_HU játékosa jelenleg már az egyik stuttgarti kórházban van! Állapotáról újabb hír esetén azonnal tájékoztatást adunk! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024

Recorde-se que, ao minuto 70, o avançado magiar chocou com o guarda-redes escocês e caiu imediatamente no relvado. Varga perdeu os sentidos e deixou os colegas, mas também os adeptos muito preocupados. Os compatriotas apressaram-se a tapar a zona onde o jogador era assistido e também exigiram que a maca chegasse depressa ao local. De seguida, Varga foi substituído.

No final da partida, os jogadores da Hungria juntaram-se para festejar e fizeram questão de exibir a camisola 19 usada por Varga.

A Hungria venceu a Escócia por 1-0, graças a um golo nos descontos, que deu o terceiro lugar no Grupo A, embora a passagem aos oitavos ainda não esteja consumada.