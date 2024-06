Deu para um final impróprio para cardíacos, mas o Grupo A do Euro 2024 já está fechado. A Alemanha terminou na primeira posição, com sete pontos, seguida da Suíça com cinco, enquanto a Hungria ficou no terceiro lugar, com três pontos. A Escócia deixa a prova com apenas um ponto somado.

As seleções começam, agora, a vislumbrar qual será o percurso que terão de percorrer no Europeu daqui em diante.

Desde logo, os anfitriões já sabem que vão defrontar o segundo classificado do Grupo C, a 29 de junho, no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 20h00. Assim sendo, o adversário da Alemanha nos oitavos de final pode ser a Inglaterra, a Dinamarca, a Eslovénia ou a Sérvia.

Os alemães, importa referir, colocaram-se no mesmo caminho de Portugal e podem encontrar a equipa das Quinas nas meias-finais.

Por sua vez, a Suíça vai medir forças com o segundo colocado do Grupo B, também no dia 29, em Berlim, às 17h00. A Espanha já assegurou o primeiro lugar, por isso, o adversário dos helvéticos será decidido entre Itália, Albânia ou Croácia.

Por último, a Hungria aguarda na expectativa. Apesar dos festejos efusivos, os magiares ainda não sabem se vão continuar no Euro 2024. Resta à equipa húngara esperar na Alemanha para ver o que as outras equipas vão fazer e se terminam entre os quatro melhores terceiros classificados.

Caso assim suceda, a Hungria pode defrontar Portugal, a 1 de julho, em Frankfurt. Contudo, também poderá ter pela frente o primeiro classificado do Grupo B (Espanha) ou o líder do Grupo E (Roménia, Bélgica, Eslováquia ou Ucrânia).

Confira os emparelhamentos: